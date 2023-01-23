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Общество ,  
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Путин подписал указ о новом празднике в России

Президент Владимир Путин учредил в России День метростроителя
Завершение проходки двухпутного перегонного тоннеля между станциями &laquo;Косино&raquo; и &laquo;Нижегородская&raquo; Некрасовской линии метро
Завершение проходки двухпутного перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Нижегородская» Некрасовской линии метро (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин учредил День метростроителя. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября», — говорится в документе.

2 октября 1931 года Совнарком СССР утвердил положение о «Метрострое» — организации, которая занимается прокладыванием и строительством веток метро. Костяк «Метростроя» составили инженеры-железнодорожники, для строительства использовался зарубежный опыт. Первая шахта была заложена в ноябре 1931 года на опытном участке на Русаковской улице, неподалеку от будущей станции «Красносельская» Сокольнической линии.

Сейчас московское метро состоит из 15 веток, к 2030 году планируется добавить еще три: Троицкую (свяжет Троицк со станцией «ЗИЛ» Московского центрального кольца), Рублево-Архангельскую (свяжет «Деловой центр» и станцию «Ильинская») и Бирюлевскую (от станции «ЗИЛ» до «Бирюлево»). Кроме того, планируется добавить новые линии московских центральных диаметров (МЦД).

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Владимир Путин Метро праздник

Владимир Путин

политик, президент России

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