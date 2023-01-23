В мэрии оценили готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Общестроительная готовность станции «Тютчевская» будущей Троицкой линии Московского метрополитена оценивается в 72%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Руководитель столичного градостроительного комплекса пояснил, что специалисты уже завершили основные монолитные работы на этой станции. Кроме того, они полностью построили все служебные помещения и начали устройство тягово-понизительной подстанции.

Станция, по словам Бочкарева, представляет собой трехпролетное сооружение колонного типа с островной платформой: «Помимо платформы, на четырех уровнях станции разместились помещения для тягово-понизительной подстанции, телемеханики движения поездов, аккумуляторная и машинный зал эскалаторов».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что в пассажирской зоне «Тютчевской» начались архитектурно-отделочные работы. Строители приступили к гидроизоляции платформенного участка и покраске потолка.

«Из кассового зала спуститься на платформу можно будет по четырем эскалаторам с высотой подъема 8,3 м», — подчеркнул руководитель инжинирингового холдинга. По его словам, идет процесс подготовки устройства машинного зала, который обеспечит функционирование эскалаторов.

Кравцов также добавил, что строители уложили более 2 тыс. погонных метров верхнего строения пути и эти работы еще продолжаются. Помимо этого, специалисты осуществляют обратную засыпку в районе пункта технического обслуживания подвижного состава Троицкой линии и его ночного отстоя.

Гендиректор «Мосинжпроекта» напомнил, что со станции «Тютчевская» Троицкой линии метро предусмотрены выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, к остановкам наземного городского и пригородного пассажирского транспорта.

Протяженность Троицкой линии метро составит 40 км, она соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.