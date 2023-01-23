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Чернышенко заявил о запуске нацпроекта по туризму в новых регионах

Чернышенко: действие нацпроекта по туризму будет распространено на новые регионы
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Действие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет распространено на новые российские регионы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

«В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подчеркну, что это будет касаться и новых территорий», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что комплексные решения правительства по поддержке туристической отрасли ежегодно обеспечивали положительную динамику прироста номерного фонда и, «несмотря на все вызовы», экономика туризма растет. Мишустин, в свою очередь, подчеркнул важность развития туристической инфраструктуры во всех регионах России.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» был разработан для развития туристической отрасли. В его рамках к 2030 году планируется более чем в два раза повысить число поездок россиян внутри страны.

20 октября Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Вице-премьер Чернышенко объяснял решение упразднить Ростуризм и передать его полномочия Минэкономразвития концентрацией «на вызовах и приоритетах отрасли». Тогда он говорил, что в нацпроекте участвуют 17 федеральных министерств и ведомств, а также регионы и бизнес.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого там прошли референдумы с вопросом о присоединении к России. Украина и западные страны референдумы не признали.

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Теги
туризм Дмитрий Чернышенко Минэкономразвития Михаил Мишустин
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