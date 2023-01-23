Песков не увидел значения в признании ЧВК «Вагнер» в США преступной

Фото: Игорь Руссак / Reuters

Признание частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в США транснациональной преступной организацией не будет иметь «прикладного значения» ни для самой ЧВК, ни для России, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не думаю, что это имеет прикладное значение для нашей страны и ЧВК «Вагнер», — сказал он, передает корреспондент РБК.

20 января Вашингтон объявил, что квалифицирует ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и введет против нее дополнительные санкции. В Белом доме подчеркнули, что действия ЧВК «представляют трансконтинентальную угрозу», в том числе из-за «продолжающейся серьезной преступной деятельности».

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин в ответ на это сказал, что теперь «ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — сказал Пригожин. Он также рассказал, что написал письмо в Белый дом с просьбой прояснить, какие преступления совершила компания, которая активно участвует в боевых действиях на Украине.