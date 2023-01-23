В партии Вучича заявили о его готовности уйти с поста лидера

Президент Сербии Александр Вучич, возглавляющий Сербскую прогрессивную партию (SNS) заявил о готовности уйти с поста лидера, сообщил председатель исполкома партии Дарко Глишич в эфире телеканала Pink.

Вучич заявил об этом на встрече с верхушкой партии в штаб-квартире в Белграде. По данным телеканала, участники встречи обсуждали «давление Запада на Сербию в связи с Косово». Некоторые члены партии заявляли, что на дальнейшие переговоры с ЕС и США соглашаться не стоит.

«Если президент Вучич останется при своем [мнении] и подаст в отставку, я думаю, это конец партии и конец карьеры, которую она сделала на политической арене Сербии. Я думаю, что после этого следует что-то, что является худшим и самым мрачным сценарием для Сербии, который я даже не могу себе представить», — сказал Гришич.

Сербия не признает независимость Косово и считает его частью своей территории. Это положение закреплено в конституции страны. Из европейских стран, не считая Сербии, Косово не признают Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания. Также Косово не признают Россия, Китай и Иран. Основное население Косово — албанцы, однако в Северном Косово большинство составляют сербы.

В середине декабря ситуация в Косово и отношения с Сербией обострились из-за ареста в республике полицейского и этнического серба Деяна Пантича, который вместе с некоторыми коллегами отказался продолжать службу. Жители севера Косово начали возводить в районах проживания баррикады, а Вучич пригрозил ввести военный контингент на север края.

28 декабря Вучич попросил сербов в Косово и Метохии демонтировать баррикады. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что Белград получил гарантии от Вашингтона и Брюсселя, что сербы, участвовавшие в установке баррикад, не будут преследоваться.

В Косово в свою очередь пообещали, что не будут вводить силы на север региона без согласия миссии KFOR. Также Белград и Приштина договорились о том, что Пантича переведут под домашний арест. 29 декабря сербы на севере Косово начали разбирать баррикады.