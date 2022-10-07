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Военная операция на Украине ,  
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Бразилия и Мексика не поддержали резолюцию об «агрессии России» и Украине

Бразилия, Мексика и Аргентина не поддержали резолюцию стран ОАГ об Украине

Бразилия, Мексика и Аргентина на ежегодном собрании Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую российскую военную операцию на Украине, сообщает Infobae.

Документ представил министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро. В резолюции, озаглавленной «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине», говорится о необходимости призвать российские власти «прекратить боевые действия и вывести войска и военную технику из Украины <...> и вернуться на путь диалога и дипломатии», передает La Republica.

В поддержку резолюции выступили США, Канада, Колумбия, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Чили, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай. Всего в ОАГ 35 стран.

В апреле Совет ОАГ приостановил статус России в качестве наблюдателя при организации из-за боевых действий на Украине. 25 стран проголосовали за, восемь воздержались, ни одно не выступило против.

Организация американских государств была основана в 1948 году по инициативе США. ОАГ объединяет абсолютное большинство стран Северной и Южной Америки, за исключением Кубы и Венесуэлы. Статус стран-наблюдателей есть у около 70 стран, в том числе Украины, Казахстана и Грузии.

Теги
ОАГ Бразилия Мексика Аргентина Украина Военная операция на Украине
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