СБУ займется проверкой продуктовых контрактов в Минобороны

Оборонный комитет Верховной рады Украины рассмотрит факт утечки контрактов Минобороны с поставщиками услуг питания для военных, которые не подлежат разглашению, к проверке привлекут и украинскую Службу безопасности, сообщил изданию «Украинские новини» член комитета Рады по нацбезопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.

По его словам, заседание комитета пройдет 23 января, на нем будет присутствовать и министр обороны страны Алексей Резников.

«Действительно, эта информация (опубликованные контракты по закупкам. — РБК) не должна быть публичной. Поэтому будем в этом вопросе также разбираться, сто процентов. Вопрос актуален», — сказал депутат.

Ранее украинское Минобороны уведомило, что готовит материалы по этому делу для СБУ «для проведения расследования распространения умышленно ложной информации, наносящей вред оборонным интересам в конкретный период». «Информация о содержании покупателей продуктового сервиса, занявших общественное пространство, распространяется с признаками преднамеренного манипуляции и ввода в заблуждение», — говорится в публикации ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Тем не менее, в связи с привлеченным вниманием к этому вопросу будет проведена официальная проверка и внутренний аудит процесса и результатов продовольственных закупок, добавило украинское Минобороны.

21 января журналист ZN.ua Юрий Николов сообщил, что военное ведомство закупает некоторые продукты для военнослужащих, в частности яйца и картофель, по завышенным в два-три раза ценам по сравнению с киевскими супермаркетами. Журналист ссылается на оказавшийся у него контракт министерства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Он был заключен 23 декабря 2022 года, его стоимость — 13,16 млрд грн ($358,2 млн).

После этого Государственная аудиторская служба Украины решила провести проверку в отношении Минобороны. По словам замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, наценки в закупках ведомства присутствуют не только в продовольственной сфере.