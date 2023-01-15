Полиция Лондона сообщила о шести пострадавших при стрельбе у церкви, среди них двое детей

Число пострадавших при стрельбе у церкви в Лондоне выросло до шести

Число пострадавших при стрельбе возле церкви в одном из районов Лондона выросло до шести человек, среди них двое детей в возрасте семи и 12 лет, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным полиции, трех женщин в возрасте 41, 48 и 54 лет доставили в больницу в центре Лондона, у 48-летней женщины выявили серьезные травмы. Также была госпитализирована 21-летняя девушка, ее состояние оценивается как неопасное для жизни.

Кроме того, в больницу доставили семилетнюю девочку, врачи оценивают ее состояние как «угрожающее жизни». Второй ребенок, 12-летняя девочка, была доставлена в больницу с легкой травмой ноги.

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