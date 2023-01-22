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Daily Mail узнала о шантаже Киева способными «развалить» ВСУ данными

Daily Mail: в иностранном легионе угрожали Украине данными, из-за которых «развалятся» ВСУ
Эмеше Файк
Эмеше Файк (Фото: из личного архива Эмеше Файк)

Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству публикацией данных, из-за которых украинские войска «развалятся», пишет Daily Mail со ссылкой на аудиозапись разговора Файк с другим сотрудником легиона. Однако газета не уточняет, откуда у журналистов эта запись.

В ходе беседы Файк рассказывает, как угрожала заместителю начальника главного управления по вопросам военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Андрею Ординовичу в случае увольнения «опубликовать все», пишет газета.

«Если <...> я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», — сказала она в одной из бесед.

По информации Daily Mail, женщину пытались уволить с поста несколько раз. Газета приводит отрывок из аудиозаписи, где та говорит, что собирается обнародовать информацию о коррупции в войсках и обращении с иностранными наемниками. Эти сведения, по мнению Файк, «были бы очень вредны» для украинской армии.

«Если я начну говорить об этом, армия развалится со всеми внутренними расследованиями, которые должны быть начаты», — отмечает она.

Файк — уроженка Венгрии, уточняет издание.

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Интернациональный легион территориальной обороны для привлечения к военным действиям добровольцев из-за рубежа на Украине создали в конце февраля.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что раскрыло схему хищения средств на закупку продуктов для военнослужащих. В документах недобросовестные поставщики указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другое. Остатки они перепродавали через посредников, говорилось в отчете.

Позднее, 21 января, журналист издания ZN.ua Юрий Николов сообщил, что украинское Минобороны закупает некоторые продукты для военнослужащих по завышенным в два-три раза ценам по сравнению с киевскими супермаркетами. Он ссылался на контракт ведомства по закупкам продуктов в 2023 году для воинских частей стоимостью 13,16 млрд грн ($358,2 млн). Проверку по этому поводу начала Государственная аудиторская служба Украины. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая также пообещала, что по итогам ожидаются «резонансные выводы».

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