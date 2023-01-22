Мишустин снизил ставку «сельской ипотеки» до 0,1% в приграничных районах

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по «сельской ипотеке» для приграничных территорий до 0,1%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3 до 0,1%», — сказано в сообщении.

Сейчас в России действуют четыре программы льготного кредитования, предусматривающие выдачу займов на покупку собственного жилья: помимо сельской это дальневосточная, семейная и льготная.

«Сельская ипотека» предусматривает заем на строительство дома или переезд в сельскую местность по ставке от 0,1 до 3% на срок до 25 лет, максимальный ее размер ограничен 5 млн руб. для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и регионов Дальневосточного федерального округа, для остальных субъектов России действует ограничение 3 млн руб.

Программа не действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья и распространяется на города с населением не более 30 тыс. человек, а также на сельскую местность, уточнили в кабмине. Желающие приобрести жилье в таких населенных пунктах могут взять кредит на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нем жилья, а также на строительство жилья на уже приобретенном участке.

В прошлом августе Мишустин сделал программу «сельской ипотеки» бессрочной.