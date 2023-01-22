Глава Минобороны Германии заявил о намерении посетить Украину

Борис Писториус, недавно назначенный на пост министра обороны Германии, заявил в интервью Bild am Sonntag, что в ближайшее время собирается посетить Украину.

«Несомненно, что я вскоре поеду на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — сказал он.

Писториус напомнил, что в пятницу, 20 января, встретился с украинским министром обороны Алексеем Резниковым на авиабазе Рамштайн, где состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он назвал Резникова «открытым человеком, который точно знает, чего хочет».

Отвечая на вопрос о поставке Украине танков Leopard 2, чего долгое время добивается Киев, Писториус сказал, что ФРГ ведет «очень тесный диалог» по этому вопросу с международными партнерами, прежде всего с США.

По итогам встречи на базе Рамштайн участники не приняли решения о поставках танков, Писториус говорил, что у стран Запада нет единого мнения по этому вопросу. Однако он поручил своему ведомству изучить запасы Leopard, отметив, что если решение о поставках будет принято, Германия должна быть к этому готова. ФРГ ранее не раз заявляла, что не будут поставлять Украине танки в одиночку. Ряд стран Европы, у которых на вооружении состоят немецкие Leopard, выразили готовность передать их Киеву в составе международной коалиции.

По данным Der Spiegel, Минобороны Германии еще летом 2022 года составило список всех имеющихся у страны Leopard, и из них 19 танков рассматриваются как подходящие для отправки на Украину.