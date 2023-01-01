В ЛНР заявили о шести погибших при обстреле ВСУ больницы в Первомайске

При обстреле ВСУ больницы в ЛНР погибли шесть человек

Один из ударов пришелся на крышу больницы, продолжается разбор завалов, передает «РИА Новости»

Фото: Максим Захаров / РИА «Новости»

Шесть человек, включая пациентов и медицинских работников, погибли в результате обстрела ВСУ больницы в городе Первомайск (Луганская народная республика), сообщила «РИА Новости» заместитель главного врача медучреждения Татьяна Ковалева.

«Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов, так что это число ещё может увеличиться», — сказала она.

Ковалева добавила, что всего было три залпа со стороны ВСУ с интервалом в 30-40 минут. Корреспондент агентства передал с места происшествия, что один из ударов пришелся на крышу трехэтажного здания больницы.

«Несколько пациентов больницы получили повторные ранения в результате обстрелов, но их точное число мы сказать пока не можем, так как они срочно были развезены в другие больницы», — сказал Ковалева.

Мэр Первомайска Сергей Колягин ранее говорил, что при обстреле из ракетных систем залпового огня HIMARS накануне вечером пострадали два медицинских работника, при повторной атаке были повреждены автомобили прибывших врачей, а также самого Колягина, передавало агентство.

В ночь на 1 января нескольким обстрелам ВСУ подвергся Донецк, сообщали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Там указывали, что во время одной из атак было выпущено 25 снарядов из ракетных систем залпового огня. В администрации Ворошиловского района ТАСС говорили, что под обстрел попали крытый рынок, стадион «Донбасс-Арена», повреждения получили пять жилых домов и несколько автомобилей.

Обстрелу в новогоднюю ночь также подвергся город Макеевка, там, сказали агентству в представительстве ДНР в СЦКК, пострадали более 15 человек.