Рогов сообщил об обстреле ВСУ Михайловки в Запорожской области
Рогов: ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке в Запорожской области
Владимир Рогов
В Запорожской области под огнем ВСУ оказался населенный пункт Михайловка. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Около 15:00 Михайловка Запорожской области подверглась массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского», — написал он.
По его словам, удары пришлись на школу и площадки с зерном. Детали уточняются, добавил Рогов.
Накануне Рогов сообщил, что украинские войска начали сооружать укрепрайоны для обороны контролируемой ими части Запорожской области, хотя до этого готовились к наступлению. По словам Рогова, ВСУ возводят сразу несколько линий обороны, одна из которых находится вблизи Запорожья. Столица региона находится под контролем Украины.