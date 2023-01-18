Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
ПСБ Private banking предложил клиентам карту Mir Supreme Пресс-релиз, 17:48
Правительство не поддержало идею сделать 31 декабря официальным выходным Общество, 17:41
Рогов сообщил об обстреле ВСУ Михайловки в Запорожской области Политика, 17:37
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 17:37
Никто не хочет в заложники: почему импортозамещение софта уже необратимо Pro, 17:37
«Дом.РФ» оценил падение цен на аренду жилья в Москве за год Недвижимость, 17:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:30
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Тарпищев объяснил провал Касаткиной на старте Australian Open Спорт, 17:28
Падение вертолета с руководством МВД Украины около детского сада. Главное Общество, 17:28
Пушилин заявил о возможности окружения сил ВСУ в районе Северска Политика, 17:26
Мишустин поручил до февраля направить армии недостающие средства Политика, 17:22
Welt назвала инициатора отключения России от SWIFT и заморозки ее активов Политика, 17:21
Министр экономики Украины предложила добавить в зерновую сделку сталь Политика, 17:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил об обстреле ВСУ Михайловки в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке в Запорожской области
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

В Запорожской области под огнем ВСУ оказался населенный пункт Михайловка. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Около 15:00 Михайловка Запорожской области подверглась массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского», — написал он.

По его словам, удары пришлись на школу и площадки с зерном. Детали уточняются, добавил Рогов.

Накануне Рогов сообщил, что украинские войска начали сооружать укрепрайоны для обороны контролируемой ими части Запорожской области, хотя до этого готовились к наступлению. По словам Рогова, ВСУ возводят сразу несколько линий обороны, одна из которых находится вблизи Запорожья. Столица региона находится под контролем Украины.

Теги
Владимир Рогов Украина ВСУ Запорожская область обстрел
Материалы по теме
Рогов заявил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области
Политика
В «Росэнергоатоме» заявили о прекращении обстрелов Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter