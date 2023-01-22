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Украинке на «Мисс Вселенной» не дали высказаться о конфликте с Россией

Участнице «Мисс Вселенной» с Украины на конкурсе не дали высказаться о конфликте с Россией

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе «Мисс Вселенная», сообщила, что организаторы во время шоу не дали ей высказаться о вооруженном конфликте с Россией.

В интервью «Комсомольской правде — Украина» Апанасенко отметила, что со сцены ни разу не прозвучала фраза о том, что на Украине идут боевые действия. Девушка рассчитывала, что ее пригласят на сцену для вручения награды и они сможет высказаться, но этого не произошло.

Как прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная»
Фотогалерея 

«Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня — нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, и его потом показали в трансляции. Но микрофон мне не дали», — сказала она.

Апанасенко не вошла в топ-16 финалисток конкурса, но завоевала специальную награду Spirit of Carnival Award. Ее вручают тем конкурсанткам, которые демонстрируют ценности дружбы, разнообразия и веселья.

71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная» проходил в Новом Орлеане (штат Луизиана). За титул боролись 84 девушки со всего мира. Победительницей стала американка филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Россию представляла Анна Линникова из Оренбурга, она не попала в финал.

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