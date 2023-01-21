Под Сочи спасли пассажиров застрявшего в горах воздушного шара

МЧС: находившиеся на застрявшем в горах в Сочи аэростате люди найдены в лесу

Люди, находившиеся в корзине воздушного шара, застрявшего в горах под Сочи, спасены, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе Сочи, найдены. Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей», — сказано в сообщении.

Как сообщал ТАСС, аэростат зацепился за дерево в лесу на высоте 2 тыс. м. В МЧС указывали, что на борту воздушного шара находились пять человек, среди них трое детей. Для проведения спасательных работ в район ЧП направили вертолет Ка-32.

Когда спасатели прибыли на место, пассажиры уже самостоятельно покинули корзину шара и находились в лесу.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю инициировало доследственную проверку по факту оказания услуг проката аэростата, «не отвечающих требованиям безопасности».

В прошлом в Солохауле уже происходили происшествия с воздушными шарами. В 2021-м аэростат, вылетевший из одноименного парка в поселке, упал в море, никто не пострадал. В группе парка «Солохаул» во «ВКонтакте» говорится, что на зимний период полеты воздушных шаров приостановлены.