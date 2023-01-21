Под Сочи в горах застрял аэростат с двумя взрослыми и тремя детьми

В Краснодарском крае в селе Солохаул аэростат зацепился за дерево в лесу на горе на высоте 2 тыс. м, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В пресс-службе регионального МЧС РБК сообщили, что в аэростате, по предварительным данным, находятся пять человек: двое взрослых и трое детей, организованы спасательные работы, к ним привлечен вертолет.

В телеграм-канале РЕН ТВ сказано, что Ка-32 уже прибыл на место происшествия. Люди покинули корзину шара, спасатели ищут их в лесу.

Следственное управление СК России по краю в телеграм-канале сообщило, что инициировало доследственную проверку по факту происшествия. Следователи выяснят, предоставлялась ли услуга по прокату воздушного шара с соблюдением требований безопасности.

В 2021 году в Лазаревском районе воздушный шар с тремя людьми упал в море в 100–150 м от берега. Никто не пострадал, пассажиров эвакуировали с помощью рыболовецкого катера. Сообщалось, что шар также вылетел из парка в Солохауле.