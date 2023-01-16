На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м

Фото: PolresBuleleng / Twitter

Автомобиль, везший группу туристов из России, упал в овраг глубиной 25 м в районе Булеленг острова Бали, сообщает Detik. В результате все четыре пассажира, включая водителя, были доставлены в больницу с травмами.

«Предположительно, авария произошла из-за невнимательности водителя автомобиля, который плохо знал местность», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя. По его словам, в машине могли отказать тормоза, из-за чего она съехала в овраг.

Сумарджайя добавил, что у водителя руки и ноги в ссадинах. Травмы у других пассажиров серьезнее, но не представляют угрозы для жизни. Помимо водителя в машине ехали еще один мужчина и две женщины. У мужчины рваные раны головы и боли в плече, женщина сломала паховую кость, а вторая пассажирка получила травму левой ноги.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Индонезии.

Власти Индонезии выражали надежду, что прямые рейсы между Москвой и Бали начнут выполнять до лета 2023 года. Приток туристов на Бали упал в период пандемии коронавируса. Ранее перелеты на остров выполняли авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». В октябре 2022 года посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес говорил, что для возобновления рейсов авиалинии должны подать новую заявку и получить соответствующее разрешение. В ноябре он пояснял, что Azur Air уже получила разрешение на полеты в Джакарту, но требуется открыть офис в стране, а Nordwind находится в процессе получения разрешения на осуществление полетов.