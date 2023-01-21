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Бравший заложников в московском банке мужчина «заминировал» ТЦ в Югре

ТЦ Нижневартовска «заминировал» захвативший заложников в Альфа-банке в Москве мужчина

Бравший заложников в московском банке мужчина «заминировал» ТЦ в Югре
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Торговые центры Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ХМАО) 19 января «заминировал» мужчина, который весной 2020 года захватил заложников в офисе Альфа-банка в Москве и требовал встречи с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах и подтвердил РБК источник в правоохранительных органах.

«Лжеминер, задержанный в Нижневартовске, — это захватчик заложников в офисе Альфа-банка в Москве весной 2020 года. Ранее по суду он был признан невменяемым и отправлен на лечение в психоневрологический диспансер», — рассказал собеседник агентства.

Мужчину зовут Алексей Барышников, ему 36 лет. В марте 2022 года он закончил лечение в диспансере, встал на учет и уехал в Нижневартовск, пояснил источник.

Ранее региональное МВД сообщило, что 19 января несколько торговых центров Нижневартовска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Речь шла о торговых центрах «ЮграМолл», «Грин Парк» и «Европа-Сити», писал местный портал 86.ru.

Информация о заложенных в зданиях бомбах не подтвердилась, и Барышникова задержали. Против него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры). За совершение этого преступления грозит до пяти лет лишения свободы.

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Мужчина захватил заложников в отделении Альфа-банка на улице Земляной Вал в Москве в мае 2020 года и угрожал взорвать здание. Впоследствии они покинули отделение, а Барышникова задержали. Против него завели уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложников). В итоге его отправили на принудительное лечение.

Теги
новости Нижневартовск звонки о минировании эвакуация ТЦ ХМАО
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