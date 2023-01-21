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Цистерны и бензовоз загорелись в промзоне Ангарска

МЧС: бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись в промзоне Ангарска
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Цистерны и бензовоз загорелись в промзоне Ангарска
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Бензовоз и железнодорожные цистерны (вагоны для перевозки жидкостей) загорелись в промышленной зоне Ангарска, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар начался в 35-м квартале на западе города около 12:11 по местному времени (7:11 мск). Площадь пожара на тот момент составляла 400 кв. м. Первым, по информации ведомства, загорелся бензовоз, затем огонь перекинулся на три цистерны. К 13:05 (08:05 мск) пожар локализовали на той же площади, через 20 минут его ликвидировали.

Возгорание началось из-за нарушения требований противопожарной безопасности при проведении работ, полагают спасатели. При заправке одной из цистерн загорелась жидкость. Пострадавших, по предварительным данным, нет, отметили в министерстве.

Телеграм-канал «Вести — Иркутск» опубликовал фото и видео с места пожара. На кадрах виден горящий состав из цистерн и столп черного дыма.

Расследование обстоятельств пожара контролирует региональная прокуратура.

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В Ангарске находится нефтеперерабатывающий завод Ангарской нефтехимической компании. АНХК входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, говорится на ее сайте. Ежегодно на предприятии перерабатывается около 9 млн т нефти, оно выпускает более 200 наименований продукции: автомобильные бензины, топливо для реактивных двигателей, химическую продукцию и др. В ноябре на заводе АНХК произошел пожар, огонь распространился по технологической установке теплообменника. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м.

Теги
Ангарск Иркутская область Пожар МЧС цистерны бензовоз
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