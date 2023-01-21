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Специалист Минздрава оценил влияние ревакцинации на смертность от COVID

Инфекционист Минздрава: большинство умерших от COVID-19 не ревакцинировались
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Абсолютное большинство умерших от коронавируса пациентов в России не прошли ревакцинацию, заявил «РИА Новости» главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы», — сказал Чуланов, отметив, что у умерших вследствие болезни прошло более восьми месяцев с последней прививки.

Чуланов отметил, что пациенты, которые ревакцинировались от COVID-19 менее полугода назад, от коронавируса не умирали. Он подчеркнул, что российские вакцины сохраняют эффективность против омикрон-штамма, «цербера» (BQ1.1) и «кракена» (XBB1.5). Говоря о важности своевременной вакцинации, Чуланов сказал, что средний возраст людей, умерших от COVID, — 76 лет.

17 января глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что, несмотря на снижение активности распространения коронавируса в России, мужчинам и женщинам фертильного возраста следует своевременно прививаться. Он добавил, что пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья россиян.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
Минздрав COVID-19 вакцинация от COVID-19
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