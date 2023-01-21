Специалист Минздрава оценил влияние ревакцинации на смертность от COVID

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Абсолютное большинство умерших от коронавируса пациентов в России не прошли ревакцинацию, заявил «РИА Новости» главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы», — сказал Чуланов, отметив, что у умерших вследствие болезни прошло более восьми месяцев с последней прививки.

Чуланов отметил, что пациенты, которые ревакцинировались от COVID-19 менее полугода назад, от коронавируса не умирали. Он подчеркнул, что российские вакцины сохраняют эффективность против омикрон-штамма, «цербера» (BQ1.1) и «кракена» (XBB1.5). Говоря о важности своевременной вакцинации, Чуланов сказал, что средний возраст людей, умерших от COVID, — 76 лет.

17 января глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что, несмотря на снижение активности распространения коронавируса в России, мужчинам и женщинам фертильного возраста следует своевременно прививаться. Он добавил, что пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья россиян.