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ФМБА заявило об эффективности вакцины «Конвасэл» против штамма «кракен»

ФМБА: вакцина «Конвасэл» эффективна против коронавирусного штамма «кракен»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вакцина «Конвасэл» будет эффективна против штамма коронавируса «кракен». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Как рассказали в ФМБА, мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. «При этом действующее вещество вакцины нового поколения «Конвасэл» — рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям», — сказали «РИА Новости» в ведомстве. Там отметили, что эффективность «Конвасэла» была проверена на первых вариантах штамма «омикрон» в плацебо-контролируемых исследованиях.

«Конвасэл» — субъединичная рекомбинантная вакцина, вводится внутримышечно. В субъединичных вакцинах используются только части (субъединицы) вируса, которые иммунная система должна распознать.

Министерство здравоохранения зарегистрировало «Конвасэл» в середине марта. 5 апреля ФМБА сообщило о запуске производства препарата. Планируется производить до 2 млн доз вакцины в месяц.

Первый случай заражения «кракеном» в России был зафиксирован 12 января. Заразилась жительница Пензенской области, она болела в легкой форме и уже выздоровела. В Роспотребнадзоре отметили, что заболевшая не выезжала за пределы Пензы в ноябре—декабре 2022 года. В ведомстве сказали, что ограничений из-за первого случая «кракена» в России не планируется.

Опрошенные РБК вирусологи объясняли, что новый штамм схож с «омикроном», поскольку является одним из его вариантов, и существенных особенностей не имеет, но он может заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона».

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Теги
коронавирус омикрон-штамм кракен COVID-19 ФМБА
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