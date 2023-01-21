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В Минобороны Бразилии не увидели признаков причастности войск беспорядкам

Министр обороны Бразилии не увидел признаков причастности военных к беспорядкам в стране
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Признаков, указывающих на причастность вооруженных сил Бразилии к беспорядкам и погромам в столице страны Бразилиа 8 января, нет. Об этом заявил министр обороны страны Жозе Мусио Монтейро, передает Poder360.

«На мой взгляд, прямой причастности вооруженных сил не было. Если кто-то [из военных] лично участвовал, то он ответит за это, как любой гражданин», — сказал министр.

Военные разделяют позицию, что причастных к погромам следует наказать, подчеркнул он. «Очевидно, что в пылу эмоций нам нужно быть осторожными, чтобы обвинения и наказания были справедливыми. Всему свое время», — добавил Монтейро.

После протестов в Бразилии рабочая группа правительства подготовила отчет, где говорилось, что участие в беспорядках приняли некоторые военнослужащие. После этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился с командованием вооруженных сил. Президент заявил, что военные вступили в сговор с протестующими.

Лула да Силва пообещал, что все военные, участвовавшие в протестах, будут наказаны «без оглядки на звания». Военнослужащие имеют право голосовать, однако они обязаны обеспечивать безопасность страны независимо от того, кто находится у власти в данный момент, подчеркнул президент Бразилии.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару устроили демонстрацию в столице страны, требуя пересмотра итогов голосования на президентских выборах 2022 года. Голосование состоялось в конце октября, Лула да Силва набрал по его итогам 50,8% голосов, а Болсонару — 49,2%.

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Протестующие начали штурмовать правительственные здания, в том числе Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В этот момент да Силва находился в штате Сан-Паулу с инспекцией последствий паводков. Он прервал поездку, вернулся в Бразилиа и объявил в столице режим ЧС.

Президент говорил, что подозревает предшественника в причастности к беспорядкам, так как Болсонару уехал из Бразилии в США и долго не реагировал на протесты. Экс-президент стал фигурантом уголовного дела о погромах в Бразилиа. Болсонару их осудил.

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