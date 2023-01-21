Лукашенко пригласил главу Китая в Минск после «сложностей года тигра»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику с официальным визитом. Об этом он заявил в поздравлении китайскому лидеру по случаю Праздника весны (Нового года по лунному календарю), который отмечают в Китае.
«Приглашаю Ваше Превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием», — написал Лукашенко.
Белоруссия и Китай, «несмотря на все сложности, которые принес год тигра», вместе смогли добиться значительных успехов в развитии двухстороннего сотрудничества, отметил президент республики. Он заверил председателя КНР, что готов продолжать развивать отношения между странами и углублять сотрудничество на международной арене «в целях построения справедливого и мирного глобального порядка».
Си Цзиньпин приезжал в Белоруссию в мае 2015 года. Во время визита он встретился с Лукашенко. В сентябре 2020 года заместитель председателя Палаты представителей (нижняя палата парламента Белоруссии), руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом КНР Валерий Мицкевич заявил, что власти прорабатывают новый визит китайского лидера в республику. Однако председатель КНР так и не посетил Белоруссию.
Новый год по лунному календарю наступит в Китае в ночь с 21 на 22 января.