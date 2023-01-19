Лавров передал Лукашенко привет от Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему привет от российского коллеги Владимира Путина, передает БелТА.
«Прежде всего привет от Владимира Владимировича. Хотя вы с ним встречаетесь… мы посчитали — в прошлом году десять раз вы лично встречались, помимо телефонных контактов», — сказал Лавров.
Лукашенко ответил: «В этом году еще больше будем встречаться».
Последний раз лидеры России и Белоруссии встречались 27 декабря в Русском музее в Санкт-Петербурге. За день до этого в городе проходил неформальный саммит СНГ, куда был приглашен и Лукашенко. Встреча проходила в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина и продлилась примерно семь часов.
На встрече с Путиным в Русском музее белорусский президент заметил, что на саммите и после него стороны смогли обсудить «многие вопросы», согласовать их и расставить точки над i. Он не уточнил, что именно имел в виду.