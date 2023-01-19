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Лавров передал Лукашенко привет от Путина

Глава МИД России Лавров передал белорусскому президенту Лукашенко привет от Путина
Сергей Лавров, Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и&nbsp;Александр Лукашенко
Сергей Лавров, Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему привет от российского коллеги Владимира Путина, передает БелТА.

«Прежде всего привет от Владимира Владимировича. Хотя вы с ним встречаетесь… мы посчитали — в прошлом году десять раз вы лично встречались, помимо телефонных контактов», — сказал Лавров.

Лукашенко ответил: «В этом году еще больше будем встречаться».

Последний раз лидеры России и Белоруссии встречались 27 декабря в Русском музее в Санкт-Петербурге. За день до этого в городе проходил неформальный саммит СНГ, куда был приглашен и Лукашенко. Встреча проходила в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина и продлилась примерно семь часов.

На встрече с Путиным в Русском музее белорусский президент заметил, что на саммите и после него стороны смогли обсудить «многие вопросы», согласовать их и расставить точки над i. Он не уточнил, что именно имел в виду.

Теги
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Сергей Лавров Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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