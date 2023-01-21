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В Норвегии российских моряков оштрафовали за форму с триколором

Dagbladet: в Норвегии российских моряков оштрафовали на ₽35 тыс. за форму с триколором

В Норвегии двух российских моряков оштрафовали на 5 тыс. норвежских крон (около 35 тыс. руб.) за то, что они ходили по городу Киркенес в военной форме с эмблемой флага России, пишет издание Dagbladet.

Полиция района Финнмарк, где расположен город, сообщила в Twitter 12 января, что проверила документы у российских моряков, которые «были одеты в зимнюю одежду, которую легко можно было принять за военную форму». Полицейские провели с ними беседу, осмотрели судна и экипаж.

Прокурор Мартина Месло заявила Dagbladet, что россиян оштрафовали в соответствии со ст. 165 Уголовного кодекса Норвегии, касающейся «неправомерного использования униформы».

Материал дополняется

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Норвегия российские моряки штраф триколор военная форма
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