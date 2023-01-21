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Вильфанд предупредил о «волне холода» в азиатской части России

Вильфанд предупредил о «волне холода» в регионах Сибири и Дальнего Востока

«Волна холода», когда температура опускается на 7 и более градусов ниже нормы, ожидается с 21 по 25 января в Амурской области, где морозы будут достигать 44-51 градуса, и еще в нескольких регионах азиатской части России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В центральных и южных районах Красноярского края с 21 по 25 января аномалии будут минус 8-15 градусов, ожидаются серьезные морозы до 40-47 градусов», — сказал Вильфанд.

В Томской области, по его словам, в ближайшие три дня температура опустится до минус 35-42 градусов, в Кемеровской области и Хакасии — до минус 34-41 градуса, в Иркутской области в ближайшие пять дней — до минус 45-53 градуса мороза.

В Якутии, как прогнозирует синоптик, температура достигнет минус 52-56 градусов 21-23 января, в Хабаровском крае — минус 44-47 градусов 21-25 января. На Сахалине также ожидается отклонение от нормы в течение пяти дней — 27-32 градуса мороза, в восточных районах Приморья — до 34-39 градусов мороза. Аномальные морозы ожидаются в Бурятии (минус 42-43 градуса), Забайкалье — (минус 45-52 градусов), добавил Вильфанд.

«В общем, азиатская часть страны будет с очень холодной погодой в ближайшие дни», — подчеркнул синоптик.

Ранее Вильфанд говорил, что к концу января в европейской части России может произойти похолодание. По его словам, морозы могут прийти после оттепели.

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