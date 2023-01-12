Вильфанд спрогнозировал возможное похолодание к концу января

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К концу января в европейской части России может произойти похолодание, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, морозы могут прийти после оттепели.

«Вряд ли это будут экстремальные температуры, но похолодание может произойти ближе к концу января, однако точные прогнозы давать пока рано», — отметил синоптик.

По его словам, в ближайшую неделю в Россию придет потепление. «В ближайшее время европейская часть России будет находиться под влиянием циклонической деятельности. Возможно сильное повышение температуры, вплоть до оттепели, которая затронет крещенские морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее спрогнозировал потепление в Москве к Старому Новому году (ночь с 13 на 14 января). Он отметил, что 13 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Температура — минус пять-семь градусов. Аналогичная погода будет и в ночь на 14-е января, по его словам, температура в этот день ожидается около минус четырех градусов.

При этом Вильфанд отмечал, что в ближайшие пять дней в нескольких регионах России ожидаются морозы до минус 63 градусов. «Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12–14 января», — сообщил синоптик. Температура на девять градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня, указал он.