В Ростовской области пассажирский автобус въехал в дерево

В ДТП с автобусом в Ростовской области пострадали 13 человек

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области пассажирский автобус въехал в дерево, пострадали 13 человек. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево. В числе пострадавших — сам водитель и шестеро детей. Всех, кто получил травмы, госпитализировали.

По информации местной газеты «Пик», водителю автобуса стало плохо, он потерял управление и автобус на скорости врезался в бетонный забор и стоящее рядом дерево. Тяжелых травм у пострадавших нет, никто из прохожих не пострадал.