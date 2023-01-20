ФСБ задержала жителя Керчи за призывы к убийству российских военных
В отношении 48-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело за призывы к убийству российских военных на своей странице в социальной сети «Одноклассники», сообщили РБК в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Обвиняемому грозит срок до пяти лет лишения свободы.
«Мужчина обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина на своей персональной странице в социальной сети опубликовал комментарий, который содержал призывы к «убийству военнослужащих Вооруженных сил России». Расследование уголовного дела продолжается.
В декабре 2022 года ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, которых подозревали в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Против задержанных завели уголовные дела по статье о госизмене (ст. 275 УК), максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.