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Минцифры предложило «Госключом» защищать недвижимость от мошенников

Минцифры: появилась возможность на «Госуслугах» запретить сделки с недвижимостью
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На портале «Госуслуг» можно установить запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного присутствия, сообщает Минцифры. Для этого нужно поставить отметку в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о том, что сделки с имуществом можно проводить только в присутствии собственника.

«Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре», — отметили в ведомстве.

Для подачи заявления на отметку в ЕГРН, помимо подтвержденного аккаунта в «Госуслугах», необходимо приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Ее можно бесплатно оформить в приложении. Срок рассмотрения заявления — пять рабочих дней.

На портале «Госуслуги» с января также можно оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку. Полис будет готов в течение одного рабочего дня после подачи заявления. На портале можно поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить и возобновить действие полиса.

Теги
Минцифры Госуслуги Недвижимость
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