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На «Госуслугах» перестала действовать скидка 30% на оформление заграна

На «Госуслугах» больше нельзя оплатить оформление загранпаспорта со скидкой 30%
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 января на портале «Госуслуги» больше не действует скидка 30% при оплате госпошлин физическими лицами.

О ее отмене в октябре предупредил Минфин. В ведомстве сообщили, что предложений о продлении меры не поступало, поэтому «доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы [была] сверстана с учетом отмены этой скидки».

Скидка появилась в 2017 году, ее установили до 2019-го и затем несколько раз продлевали. Как уточняли в министерстве, мера изначально рассматривалась как временная.

Воспользоваться скидкой могли физлица при безналичной оплате. Она применялась автоматически — например, при оформлении загранпаспорта нового образца для взрослого госпошлина составляла 3,5 тыс. руб. вместо 5 тыс. руб.

На портале продолжает действовать скидка на оплату автомобильных штрафов. Она составляет 50% и доступна в случае, если нарушитель погасит штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении взыскания. У этой скидки нет срока действия, она установлена ст. 32.2 КоАП.

Теги
Госуслуги скидка госпошлина
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