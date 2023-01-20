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Авиавласти США объяснили сбой в системе для пилотов ошибкой подрядчиков

Авиавласти США объяснили случайным удалением файлов приведший к отмене всех рейсов сбой
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Причиной сбоя в системе оповещения пилотов NOTAM, из-за которого 11 января в США на несколько часов приостанавливали все внутренние рейсы, по предварительным итогам проверки, стало непреднамеренное удаление подрядчиком файлов во время синхронизации основной и резервной базы данных, сообщает Федеральное агентство гражданской авиации (FAA).

«Агентство пока не обнаружило никаких доказательств кибератаки или злонамеренного умысла. <...> FAA произвело необходимый ремонт системы и предприняло шаги, чтобы сделать систему NOTAM более устойчивой», — говорится в сообщении.

Из-за сбоя в NOTAM на прошлой неделе были задержаны более 10 тыс. внутренних и международных рейсов в США и отменены свыше 1,3 тыс. Власти на несколько часов приостанавливали все внутренние вылеты. На следующий день FAA назвало причиной случившегося поврежденный файл в базе данных.

Теги
США сбой рейсы гражданская авиация
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