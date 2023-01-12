США объяснили сбой в системе оповещения пилотов «битым файлом»

11 января в США из-за сбоя в системе оповещения пилотов было задержано более 9,6 тыс. рейсов, отменено более 1.3 тыс. Как указали в регуляторе, причиной мог стать поврежденный файл в системе

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Предварительной причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которой в Соединенных Штатах на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, стал поврежденный файл в базе данных, сообщило в Twitter Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

«Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет», — сказано в сообщении.

11 января в США из-за сбоя в системе оповещения пилотов NOTAM было задержано почти 9,6 тыс. рейсов, отменено более 1.3 тыс. Власти на несколько часов приостанавливали все внутренние вылеты. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер тогда заявила, что «нет никаких доказательств кибератаки». В то же время, по ее словам, президент Джо Байден поручил FAA провести полное расследование причин произошедшего.

NOTAM — это международная система, которая оповещает пилотов, например, о том, что на каком-то аэродроме не работает полоса, что какие-то изменения в системе захода, пояснил РБК летчик-испытатель, авиаэксперт Виктор Заболотский. «Экипаж, приходя в АДП [аэродромный диспетчерский пункт] для подписания документов на вылет, должен быть ознакомлен с этими нотамами. Если эта система не будет работать, самолет, например, может случайно попасть в зону каких-то боевых действий. Так что это критически важно для полета», — сказал Заболотский.