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Президент Хорватии заявил, что «был холоден» с Лавровым

Президент Хорватии Миланович заявил, что говорил с Лавровым один раз и «был с ним холоден»

Президент Хорватии Зоран Миланович ответил на критику после того, как его позицию по конфликту на Украине похвалил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Index.

«Я не знаю, чего Лавров хочет этим добиться. Меня это не касается. Я встречался с ним только раз, я был с ним холоден, как и всегда с русскими, потому что всегда нужно быть осторожным», — сказал Миланович.

Ранее президент Хорватии заявил, что США и НАТО ведут «прокси-войну против России через Украину». Антироссийские санкции он назвал «нонсенсом» и сказал, что таким образом Запад «ничего не добьется». Лавров на пресс-конференции вспомнил эти слова и назвал их откровенными и честными, передает ТАСС.

После этого Милановича раскритиковали в хорватском правительстве. «Уже нет никаких сомнений, на чьей он стороне и какую пророссийскую, прокремлевскую политику представляет», — сказал в парламенте Дамир Хабиджан из партии Хорватское демократическое содружество, сообщает Index. Премьер-министр Андрей Пленкович также заявил, что Миланович придерживается пророссийских взглядов. «Кто-то делает доброе и полезное дело для страны, а есть тот, кто во всем нам вредит», — сказал он, передает N1.

Теги
Хорватия Сергей Лавров НАТО
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