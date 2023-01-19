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В Риме простились с Джиной Лоллобриджидой

В Риме прошла церемония прощания с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой

Фото:Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото:Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото:Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото:Massimo Percossi / Global Look Press Фото:Fabio Frustaci / Global Look Press

С итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой, которая умерла на 96-м году жизни, простились в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме, сообщает ANSA.

Гроб актрисы сопровождал ее сын Андреа Милко Скофич, который присутствовал на похоронах вместе со своим сыном Димитрием и бывшим мужем Джины Лоллобриджиды Франсиско Хавьером Ригау. Также на похоронах присутствовали подруга актрисы Мара Веньер, ассистент Лоллобриджиды Андреа Пьяццолла, актриса Барбара Буше и кинорежиссер Джулио Базе.

Джину Лоллобриджиду похоронят в Субиако (расположен в 73 км от Рима в регионе Лацио) — городе, где родилась актриса.

Актриса, певица, фотограф: какой была Джина Лоллобриджида
Фотогалерея 

Лоллобриджида умерла 16 января. К наиболее известным ее ролям относятся Аделина Ла Франшиз в фильме «Фанфан-Тюльпан», Эсмеральда в фильме «Собор Парижской Богоматери», Оттавия в «Невесте на одну ночь», Хелена Риччи в «Большой игре» и Лина Кавальери в «Самой красивой женщине в мире (Красивая, но опасная)».

Теги
Джина Лоллобриджида актриса Италия Рим
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Умерла Джина Лоллобриджида
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Актриса, певица, фотограф: какой была Джина Лоллобриджида
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