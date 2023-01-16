Умерла Джина Лоллобриджида

Ей было 95 лет

Джина Лоллобриджида (Фото: Jean Baptiste Lacroix / Getty Images)

Актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, передает La Repubblica.

По данным Ansa, в сентябре 2022 года актрису выписали из клиники после падения в доме, в результате чего у нее был диагностирован перелом бедренной кости. Ее прооперировали.

Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в Лацио в Италии.

Среди ее наиболее известных работ в кино — роли Аделины Ла Франшиз в фильме «Фанфан-Тюльпан», Эсмеральды в фильме «Собор Парижской Богоматери», Оттавии в «Невесте на одну ночь», Хелены Риччи в «Большой игре» и Лины Кавальери в «Самой красивой женщине в мире (Красивая, но опасная)».

В 1961 году итальянская актриса приехала на Московский международный фестиваль. Когда организаторы спросили у нее, с кем бы она хотела встретиться в СССР, Лоллобриджида назвала имя космонавта Юрия Гагарина.

«Они явно ожидали, что я назову фамилию Хрущева, но мне до его персоны не было никакого дела. Я попросила Екатерину Фурцеву познакомить меня с Гагариным. Она это устроила. В его улыбку и озорной взгляд хоть немножко, но были влюблены тогда все женщины планеты. И я не стала исключением», — вспоминала она.

Космонавт в качестве почетного гостя фестиваля приветствовал приглашенных знаменитостей, и у Лоллобриджиды была возможность пообщаться с ним. Во время встречи она также поцеловала его в щеку.

Лоллобриджида является великим офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы.

Актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе в 2018 году.