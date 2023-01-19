В Генштабе Польши усомнились в ресурсах Украины в конфликте с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 16:20
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 18:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:01
Лавров заявил об усилиях Москвы для «трезвости» НАТО и ЕС Политика, 17:59
Умер экс-депутат Госдумы и «человек из команды Суркова» Андрей Попов Общество, 17:57
На наместника Киево-Печерской лавры завели дело после слов о «сущем бесе» Общество, 17:55
Рогов сообщил о российском «локальном наступлении» в 60 км от Запорожья Политика, 17:55
Глава Читы разбил Lexus из-за дорожных ям в своем городе Общество, 17:54
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Ученый из Сибири разработал инновационное кадило с газовым баллоном Life, 17:50
Экс-премьера Чехии заподозрили в отмывании денег во Франции Политика, 17:46
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 17:37
Матч за шахматную корону вместо Латинской Америки пройдет в Казахстане Спорт, 17:37
«Ведомости» узнали о запрете «Горбатой горы» за ЛГБТ-пропаганду Политика, 17:25
Госдума поддержала отмену НДФЛ с новых квартир для пострадавших дольщиков Недвижимость, 17:23
Кадыров назвал «явной провокацией» требование брить бороды на передовой Общество, 17:16
Военная операция на Украине ,  
0 

В Генштабе Польши усомнились в ресурсах Украины в конфликте с Россией

Генштаб Польши: Россия располагает средствами для ведения боев в отличие от Украины
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Россия располагает большими ресурсами для продолжения ведения боев в украинском конфликте, Украина же быстро теряет ресурсы. Об этом начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил Польскому агентству печати.

«У России по-прежнему есть средства на войну. <...> Украина может просто не выдержать этого истощения. <...> Россия по-прежнему большая и сильная», — сказал Анджейчак.

По его словам, до военного конфликта у России было $600 млрд золотовалютных резервов, $300 млрд заморожены международными финансовыми центрами. Если тратить до $100 млрд в год, то там еще есть деньги на два года, уточнил генерал. Он добавил, что Россия — «сильная страна», мобилизация 300 тыс. человек не является чем-то невозможным и Польша из «исторического опыта» знает, какие ресурсы Россия способна генерировать.

К тому же, по словам Анджейчака, у российских военных «огромные склады» военной техники, хоть и не такой современной, но сражение идет на истощение: «Москва, теряющая 5% ВВП ежегодно, или Украина, теряющая 30–40%».

19 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет дожидаться согласия Германии на передачу Украине танков Leopard. Он отметил, что обещанные 14 танков вряд ли изменят ситуацию, но, если каждая европейская страна отправит Киеву 20–30 танков, это действительно поможет ВСУ.

Российские власти критикуют поставки оружия Украине из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, а лишь затянут военную операцию.

Читайте на РБК Pro
США приблизились к лимиту госдолга. Насколько это опасно для экономики
«Импортозамес»: как и на что заменить западные ИТ-системы
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Теги
Польша Генштаб Россия Украина
Материалы по теме
Украинская доля в новых бизнесах в Польше выросла более чем в 8 раз
Бизнес
Польша объявила журналиста Sputnik нежелательной персоной
Политика
МИД Польши попросил помощи у конгресса США в вопросе репараций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter