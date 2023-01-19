В Генштабе Польши усомнились в ресурсах Украины в конфликте с Россией

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Россия располагает большими ресурсами для продолжения ведения боев в украинском конфликте, Украина же быстро теряет ресурсы. Об этом начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил Польскому агентству печати.

«У России по-прежнему есть средства на войну. <...> Украина может просто не выдержать этого истощения. <...> Россия по-прежнему большая и сильная», — сказал Анджейчак.

По его словам, до военного конфликта у России было $600 млрд золотовалютных резервов, $300 млрд заморожены международными финансовыми центрами. Если тратить до $100 млрд в год, то там еще есть деньги на два года, уточнил генерал. Он добавил, что Россия — «сильная страна», мобилизация 300 тыс. человек не является чем-то невозможным и Польша из «исторического опыта» знает, какие ресурсы Россия способна генерировать.

К тому же, по словам Анджейчака, у российских военных «огромные склады» военной техники, хоть и не такой современной, но сражение идет на истощение: «Москва, теряющая 5% ВВП ежегодно, или Украина, теряющая 30–40%».

19 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет дожидаться согласия Германии на передачу Украине танков Leopard. Он отметил, что обещанные 14 танков вряд ли изменят ситуацию, но, если каждая европейская страна отправит Киеву 20–30 танков, это действительно поможет ВСУ.

Российские власти критикуют поставки оружия Украине из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, а лишь затянут военную операцию.