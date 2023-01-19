Путин второй раз за январь поговорил с президентом Ирана

Ибрахим Раиси (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Между президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси прошли телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах». Кроме того, они говорили о ситуации в Сирии.

«Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию», — отметили в Кремле. Стороны договорились поддерживать контакты на разных уровнях.

В 2017 году в Астане начались мирные переговоры, целью которых было завершение войны в Сирии, начавшейся в 2011 году. Инициаторами такого формата урегулирования были Россия, Иран и Турция. За стол переговоров тогда село официальное правительство Сирии во главе с Башаром Асадом и противостоящие ему вооруженные формирования. Встречи в рамках Астанинского процесса с разными участниками проходили и в дальнейшем, в том числе и в 2022 году.

Президенты провели прошлые переговоры чуть более недели назад, 11 января. Путин и Раиси затронули в беседе примерно те же темы, что и в этот раз. Президенты тогда «высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах», а также позитивно оценили «тесную координацию в рамках Астанинского процесса».