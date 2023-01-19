Путин поучаствовал в крещенских купаниях в Подмосковье

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие в крещенских купаниях, это было в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На этот раз никаких видео и фотоматериалов нет. Просто сообщаем, что последовал, так сказать, своей традиции», — сказал Песков.

Президент ежегодно принимает участие в праздновании Крещения. В прошлом году он решил не окунаться в прорубь из-за эпидемической обстановки. В 2021-м Путин окунулся в прорубь, вырубленную в форме креста. В 2020-м о купании президента не сообщалось, в 2019-м он сделал это в Подмосковье, а годом ранее Путин окунулся в иордань на озере Селигер.

Крещенские купания проходят в ночь на православное Крещение Господне с 18 на 19 января.