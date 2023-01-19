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Как прошли крещенские купания. Фоторепортаж
19 января православные отмечают Крещение Господне. В сочельник верующие традиционно окунаются в освященные купели. Как прошли крещенские купания — в фоторепортаже РБК
Теги
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крещенские купания
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