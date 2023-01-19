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В Кремле не обсуждали конфискацию имущества уехавших в пользу детей-сирот

Песков: у Кремля нет позиции о конфискации имущества уехавших для обеспечения сирот жильем
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Кремле не обсуждали конфискацию имущества у «предателей» и уехавших из России для обеспечения жильем детей-сирот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, [тема] не обсуждалась. И нет [позиции Кремля по этому вопросу]», — сказал Песков.

19 января вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам. «Есть те, кто предал свою страну. <...> Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — заявила она на совещании по вопросу обеспечения жильем сирот в Кемерово (цитата по ТАСС).

16 января уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова говорила, что в очереди на жилье в России стоят 288 тыс. детей-сирот.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя идею Кузнецовой, сказал, что российским законодательством не предусмотрено использование чужого имущества для решения социальных проблем.

Теги
Дмитрий Песков дети-сироты конфискация имущества Анна Кузнецова
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