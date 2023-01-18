Пушилин сообщил о взятых в плен наемниках в Соледаре
Среди взятых в плен при взятии Соледара есть иностранные наемники, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
«Что касается пленных, точного числа я вам сейчас сказать не смогу. Иностранные наемники есть, но, как правило, украинский режим продолжает, скажем так, это максимально скрывать», — сказал он. По его словам, больше иностранных наемников уничтожили, чем взяли в плен.
Пушилин добавил, что из города эвакуировали около 500 гражданских, часть из них находится в районе Шахтерска в пунктах временного размещения, еще часть людей переправили в другие регионы России.
«Бои продолжаются, но они продолжаются уже за Соледаром», — рассказал Пушилин.
О взятии под контроль всей территории Соледара 11 января заявил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Тогда он сообщил, что в центре города был образован котел, где идут городские бои. Пригожин подчеркнул, что во взятии города не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.
Минобороны объявило о контроле над Соледаром спустя два дня. По данным ведомства, за трое суток там уничтожили более 700 украинских военных и 300 единиц вооружения. По утверждению Минобороны, наступление в районе Соледара велось разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, а бойцы ЧВК Вагнера, участвовавшие в штурме городских кварталов, проявили мужество и самоотверженность.