Путин: регионы в 2023 году должны обеспечить устройство в сады детей всех желающих

Путин потребовал решить проблемы с местами в детсадах во всех регионах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти российских регионов уже в текущем году должны добиться того, чтобы устроить своих детей в детские сады могли все желающие. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге, трансляцию вел РБК.

«Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу — чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», — сказал президент. Эта задача, по словам президента, уже решена в 64 регионах.

В России с октября 2023 года насчитывается 89 регионов.

Путин в июле 2022 года заявил, что проблема с доступностью детских садов в российских регионах почти решена, так как она достигает 99%. Трудности сохранились в первую очередь в новых районах, где «вовремя не позаботились о необходимой инфраструктуре», отметил глава государства. Он обратил внимание, что, принимая решение о рождении ребенка, пары обращают внимание на развитие инфраструктуры, и попросил глав регионов заняться этим.

В 2020 году в дошкольные образовательные учреждения, по данным Росстата, ходили почти 7,5 млн детей. При этом для них было выделено только 7,3 млн мест.