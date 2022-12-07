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Общество ,  
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В Курске из-за аварии без тепла остались 162 дома, школы и детсады

В Курске из-за аварии без тепла остались 162 дома, четыре школы и пять детских садов
Фото: Курский филиал ПАО «Квадра»
Фото: Курский филиал ПАО «Квадра»

Из-за аварии на магистральном трубопроводе в Курске отопление пропало в более чем 160 жилых домах, а также школах и детских садах. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в социальной сети «ВКонтакте».

«В зону отключения от отопления попали 162 дома, пять детских садов, четыре школы, а также коммерческие помещения. Они находятся на улицах 50 лет Октября, Студенческой, Бойцов 9-й дивизии, Косухина, Майском бульваре, проспектах Хрущева, Клыкова и Плевицкой», — написал мэр.

Еще по нескольким адресам ведется переподключение теплосетей. Давление из-за этого временно уменьшилось, вслед за ним упала и температура, пояснил Куцак.

Авария произошла около дома № 1 на Студенческой улице в Курске, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Тепловые сети в этом районе обслуживает филиал ПАО «Квадра» — «Курская генерация».

«Прорыв участка тепломагистрали случился в результате резких температурных колебаний. Этот участок трубопровода подвержен коррозионному износу из-за периодического подтопления ливневыми водами», — объяснил губернатор.

Воду из сетевого канала уже откачали, поврежденный участок трубопровода начали демонтировать. Работу на этом этапе, по словам Старовойта, завершат к 20:00, ночью специалисты будут монтировать новый участок. К утру 8 декабря теплосети заполнят и подача тепла будет восстановлена, пообещал глава региона.

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Сейчас без тепла остаются более 40 тыс. горожан. Восстановление теплоснабжения контролирует прокуратура.

В Курске по состоянию на 16:20 (совпадает с московским) было минус 7 градусов, следует из данных Гидрометцентра. Ветер в городе дует со скоростью 6 м/с, порывы достигают 11 м/с.

Теги
Курск авария на газопроводе теплоснабжение
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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