Путин указал на недоступность детсадов в районах новостроек

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В России почти решена проблема с детскими садами, однако в новых микрорайонах они бывают недоступны, констатировал президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам и попросил глав регионов обратить на это внимание. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, задача с детскими садами в стране почти решена, их доступность составляет 99%, но в некоторых регионах в районах новостроек «вовремя не позаботились о необходимой инфраструктуре», из-за чего родители вынуждены возить детей в другие районы.

«Прошу руководителей регионов обратить на это особое внимание, ведь в новых кварталах живет немало именно молодых семей, семей с детьми, и их планы по рождению детей зачастую во многом зависят от того, насколько развита инфраструктура в их микрорайоне», — отметил президент.

Представители девелоперов отмечали в разговоре с «РБК Недвижимостью», что наличие образовательной инфраструктуры находится в первой пятерке запросов у примерно 60% покупателей. Такую статистику предоставила группа «А101». В компании «Бест-Новострой» наличие образовательных учреждений включили в тройку самых значимых критериев при выборе жилья.

Строительством инфраструктурных объектов в новых микрорайонах, как правило, занимаются сами застройщики. Существует три основных механизма финансирования возведения таких объектов, отметили в девелоперской компании «Брусника».





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Первый — застройщик возводит объект за свой счет и затем безвозмездно передает его городу. Второй предусматривает передачу готового объекта в аренду до полного или частичного возврата инвестиций. Третий предполагает выкуп школы или детского сада за счет средств муниципального бюджета.