Власти Москвы продлили работу общественного транспорта в крещенскую ночь
Время работы 45 маршрутов наземного транспорта в Москве в ночь с 18 на 19 января продлят до 3:00, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Благодаря этому горожане смогут «с комфортом добраться домой после праздничных служб в храмах и купаний».
«Также всю ночь будут работать 16 регулярных ночных маршрутов», — добавили в ведомстве.
В крещенские дни, 18–19 января, власти Москвы организуют 46 мест для купаний. Для безопасности все площадки оснастят спасательным оборудованием и техникой, на местах будут дежурить медицинский персонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы.
Температура в столице на Крещение поднимется до плюс 5 градусов — этот показатель близок к рекорду, сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.