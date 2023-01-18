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Власти Москвы продлили работу общественного транспорта в крещенскую ночь

Дептранс Москвы: в крещенскую ночь работу общественного транспорта продлили до 3:00
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Время работы 45 маршрутов наземного транспорта в Москве в ночь с 18 на 19 января продлят до 3:00, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Благодаря этому горожане смогут «с комфортом добраться домой после праздничных служб в храмах и купаний».

«Также всю ночь будут работать 16 регулярных ночных маршрутов», — добавили в ведомстве.

В крещенские дни, 18–19 января, власти Москвы организуют 46 мест для купаний. Для безопасности все площадки оснастят спасательным оборудованием и техникой, на местах будут дежурить медицинский персонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы.

Температура в столице на Крещение поднимется до плюс 5 градусов — этот показатель близок к рекорду, сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теги
Крещение крещенские купания Москва Дептранс
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