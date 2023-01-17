Синоптик Гидрометцентра Вильфанд сообщил о «близкой к рекорду» погоде в Москве на Крещение

Вильфанд спрогнозировал «близкую к рекорду» погоду в Москве на Крещение

В Москве на Крещение, 19 января, потеплеет до плюс 5 градусов температура будет близка к рекорду за этот день, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«[Минимальная] температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила минус 32 градуса, самая высокая температура была в 2007 году — плюс 6,3 градуса. В этом году рекорда не ждем, но, конечно, температура высокая, близкая к рекорду», — сказал Вильфанд.

Днем температура будет колебаться между плюс 3 и плюс 5 градусами, ночью ожидается от плюс 1 до плюс 3 градусов.

Синоптик объяснил аномально теплую погоду циклоном к западу от центра европейской части России и антициклоном к востоку. Под их воздействием, по словам Вильфанда, сходятся воздушные массы с юга.

«А вот 19 января — нечасто встречающаяся ситуация зимой. Воздушные массы будут не просто с юга, а из африканского континента — из Алжира», — пояснил специалист.

В России 19 января традиционно проходят крещенские купания. В Москве для этих целей оборудуют 46 мест, они будут открыты 18-19 января.