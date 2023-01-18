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Лавров потребовал от Запада «честного разговора»

Лавров: Россия требует честного разговора со странами Запада
Мария Захарова и Сергей Лавров&nbsp;во время ежегодной пресс-конференции по итогам работы российских дипломатов в 2022 году
Мария Захарова и Сергей Лавров во время ежегодной пресс-конференции по итогам работы российских дипломатов в 2022 году (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия требует от западных стран честного разговора, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году (РБК вел трансляцию мероприятия).

По словам Лаврова, Запад «использует Украину для разрушения системы безопасности, которая существовала в Евроатлантике долгие, долгие годы», — эта система была основана на принципах консенсуса, неделимости безопасности. Западные страны используют созданные для диалога международные организации «для того, чтобы продвигать тот самый курс на доминирование США и под ними всего остального Запада».

«Говорить с нами: «Вот давайте хорошо с Украиной что-нибудь там придумаем, а все остальное будет наше»? Нет, нужен будет честный разговор. И я думаю, на данном этапе нам не нужно какие-то инициативы проявлять на тех направлениях, которые Запад сам закрыл. В том числе закрыл взаимодействие в Совете Европы, которым так все гордились», — напомнил министр.

Россия покинула Совет Европы в марте 2022 года. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой обвинил в этом страны НАТО, «которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок» на Россию. Москва приняла решение о выходе «по собственной воле», «в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности».

В российском МИДе заявили, что Россия вступала в организацию, когда та «позиционировала себя как деполитизированная структура, призванная стать гуманитарно-правовой опорой «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока». Теперь же страны НАТО и ЕС, «злоупотребляя своим большинством в совете, последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики», считают в ведомстве.

Незадолго до этого комитет министров Совета Европы решил приостановить право России на представительство в уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и Комитете министров. В СЕ объяснили такой шаг спецоперацией на Украине.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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