Эксперты оценили вероятность заболевания «кракеном» после других штаммов

Иммунитет, который сформировался в результате вакцины от COVID-19 или перенесенного заболевания, не слишком эффективен против нового штамма «кракен», так как этот вирус отличается от других версий, рассказали РБК эксперты

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Новый штамм коронавирусной инфекции «кракен» отличается от предшественников по антигенному составу, поэтому вакцины, созданные против предыдущих штаммов COVID-19, могут быть менее эффективны против него, как и иммунитет, который сформировался у переболевших предыдущими вариантами вируса, рассказали РБК эксперты. О том, что иммунитета, сформированного после прививки или заражения предыдущими штаммами коронавируса, может не хватить для защиты от нового штамма COVID-19, ранее говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Когда люди говорят, что иммунитета может не хватить, то они имеют в виду две разные вещи, — сказала РБК доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. — С одной стороны [речь может идти о том], что силы связывания с антителами нового штамма недостаточно, то есть антител нужно столько, сколько у большинства людей нет, чтобы минимально нейтрализовать этот «кракен». Второй тезис имеет отношение не к вакцинации, а к тем, кто переболел именно ковидом предыдущих штаммов: у многих, кто переболел, возникает состояние «придавленного» иммунитета. В среднем для того, чтобы иммунитет восстановился до рабочего уровня, требуется где-то год. И в этот год человек более склонен к заболеваемости любыми респираторными инфекциями, включая новый штамм COVID-19. Это было показано в целом ряде работ», — сказала Баранова. «И прививки, и предыдущее заболевание защищают лишь от тяжелого течения, но не от самого факта инфицирования и заболевания «кракеном», — подчеркнула она.

По словам Барановой, в наибольшей степени защищены от «кракена» те, кто переболел вариантом омикрона №2, так как «кракен» относительно близок к этому варианту вируса.

С тем, что по мере эволюции вируса эффективность вакцин, сделанных на основе исходного варианта вируса, снижается, согласился с Барановой специалист по вакцинам, директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. В то же время, по его словам, «повторные бустерные прививки подстегивают иммунитет и он лучше справляется со всеми штаммами».

«Сейчас создана двухвалентная вакцина, которая содержит в себе компонент против омикрона, вариантом которого и является «кракен». Такая вакцина эффективна против штаммов, которые сейчас циркулируют», — рассказал эксперт.

Новый подвид «омикрона» — XBB1.5 или «кракен» — впервые выявили в октябре 2022 года в США. Роспотребнадзор сообщил о первом в России случае заражения «кракеном» 12 января, заболевший — из Пензенской области.