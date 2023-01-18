В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов, задерживаются два поезда

В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов

В Амурской области 22 грузовых вагона сошли с рельсов, никто не пострадал, но из-за этого задерживаются пассажирские поезда, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

«По предварительным данным, 18 января в 1:38 (мск) на перегоне Джиктанда — Талдан Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области) произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Движение по перегону временно приостановлено», — сказано в сообщении.

Инцидент привел к задержке двух поездов: № 1 сообщением Владивосток-Москва и № 236 сообщением Нерюнгри-Хабаровск. Ожидается, что будут опаздывать еще два поезда, следующие по данным маршрутам в обратных направлениях.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, впоследствии по факту происшествия примут процессуальное решение.

В июне прошлого года на ЗабЖД с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Это произошло на перегоне Сгибеево — Большая Омутная в том же районе Амурской области. После инцидента Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. РЖД оценили материальный ущерб после происшествия в 1 млн руб.